به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد گفت: ۲ قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات کوهستانی و صخره‌ای شهرستان لامرد، توسط دوربین‌ها ثبت شد.

محمد حسن دلاوری افزود: پلنگ ایرانی که در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده "در معرض خطر" قرار دارد، از کلیدی‌ترین گونه‌های شاخص سلامت اکوسیستم محسوب می‌شود و هر مشاهده‌ای از این گربه‌سان، داده‌ای حیاتی برای تدوین برنامه‌های حفاظتی دقیق‌تر فراهم می‌کند.

شهرستان لامرد جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.