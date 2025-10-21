به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، معاونت ترویج و توسعه سازمان قرآنی دانشگاهیان با هدف گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در محیط‌های علمی و دانشگاهی، پویش ملی قرآنی دانشجویی «فتح» را طراحی و اجرا کرد.

این پویش با محوریت مفاهیم مقاومت، نصرت الهی، پیروزی و وحدت امت اسلامی، درصدد بود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری، فرهنگی و هنری دانشجویان و نخبگان قرآنی کشور، زمینه هم‌افزایی، انسجام و پویایی فرهنگی در فضای دانشگاهی را تقویت کند.

پویش قرآنی دانشجویی «فتح» از تیر ماه سال جاری آغاز و پس از سه ماه فعالیت مستمر در شهریور ماه ۱۴۰۴ به کار خود پایان داد.

در این مدت، دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور آثار خود را در قالب‌های متنوعی از جمله ویدئو‌های قرائت (تحقیق یا ترتیل)، کلیپ‌های مفهومی کوتاه، پادکست و یادداشت‌های قرآنی به دبیرخانه ارسال کردند.

براساس اعلام دبیرخانه پویش، هیئت داوران پس از ارزیابی دقیق آثار، نفرات برگزیده نهایی را به شرح زیر معرفی کرد:

رشته ساخت کلیپ: مهدی رئیسی از دانشگاه پیام‌نور مرکز چابهار

رشته پادکست: صفورا طاهری از دانشگاه اصفهان و علیرضا میرزازاده از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

محور‌های محتوایی پویش فتح شامل تدبر و تفسیر در سوره مبارکه فتح (آیات ۱ تا ۴)، آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران با مضمون «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» و سوره مبارکه نصر بود.

انتخاب این محور‌ها با هدف تبیین و ترویج مفاهیم مقاومت، امید و پیروزی در میان نسل جوان دانشگاهی انجام شد.

به گزارش دبیرخانه پویش، استقبال دانشجویان سراسر کشور بیانگر ظرفیت بالای جامعه دانشگاهی در تولید آثار خلاقانه، فاخر و اثرگذار در حوزه قرآن و معارف دینی است.

همچنین آثار منتخب در بستر‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور منتشر شد تا زمینه الگوسازی و بهره‌مندی دیگر دانشجویان از تجربیات برگزیدگان فراهم شود. اگرچه این پویش ماهیتی داخلی و ملی داشت، اما با ابتکار عمل مجموعه، در عرصه بین‌الملل نیز گسترش یافت و منجر به ثبت آثاری از دانشجویان و دانشگاهیان سایر کشور‌ها نیز شد.