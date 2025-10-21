پخش زنده
امروز: -
خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان نماینده صنعت نشر ایران در سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب دوشنبه، حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این رویداد فرهنگی که از دیروز آغاز به کار کرد ، بیش از پنج هزار عنوان کتاب جدیدالانتشار از سوی ۴۰ ناشر تاجیک و خارجی از کشورهای ایران، چین، روسیه، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان به نمایش گذاشته شده است.
غرفه جمهوری اسلامی ایران با ارائه آثاری از ناشران ایرانی در حوزههای ادبی، علمی و کودک و نوجوان، مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفت. وزیر فرهنگ تاجیکستان، در بازدید از غرفه کشورمان، از حضور فعال و تأثیرگذار ایران در این نمایشگاه تقدیر و تشکر کرد.
سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ با سخنرانی مطلوبهخان ستاریان، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و با حضور جمعی از فرهیختگان، هنرمندان، نویسندگان و سفرای کشورهای خارجی؛ از جمله علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در پایتخت این کشور آغاز به کار کرد.