به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این رویداد فرهنگی که از دیروز آغاز به کار کرد ، بیش از پنج هزار عنوان کتاب جدیدالانتشار از سوی ۴۰ ناشر تاجیک و خارجی از کشورهای ایران، چین، روسیه، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان به نمایش گذاشته شده است.

غرفه جمهوری اسلامی ایران با ارائه آثاری از ناشران ایرانی در حوزه‌های ادبی، علمی و کودک و نوجوان، مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفت. وزیر فرهنگ تاجیکستان، در بازدید از غرفه کشورمان، از حضور فعال و تأثیرگذار ایران در این نمایشگاه تقدیر و تشکر کرد.

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ با سخنرانی مطلوبه‌خان ستاریان، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و با حضور جمعی از فرهیختگان، هنرمندان، نویسندگان و سفرای کشورهای خارجی؛ از جمله علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در پایتخت این کشور آغاز به کار کرد.