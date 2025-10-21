مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: با هدف اطمینان از سلامت و ایمنی منابع تأمین آب، ماهیانه بیش از ۱۵۰۰ نمونه میکروبی از آب شرب در سراسر استان برداشت می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت پایش مستمر کیفیت آب شرب، اظهار کرد: ر راستای اطمینان از سلامت و ایمنی منابع تأمین آب، ماهیانه بیش از ۱۵۰۰ نمونه میکروبی از آب شرب در سراسر استان لرستان برداشت می‌شود.

نورالدین نور یزدان، افزود: این اقدام مهم توسط پیمانکاران دارای صلاحیت حرفه‌ای و با نظارت مستقیم مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خاطرنشان کرد: نمونه‌برداری‌ها از کلیه منابع تأمین، مخازن ذخیره و شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی مطابق با برنامه زمان‌بندی مصوب و تواتر تعیین‌شده انجام می‌شود.

نور یزدان گفت: نمونه‌های جمع‌آوری‌شده تحت شرایط کاملاً استاندارد حمل و نگهداری شده و به آزمایشگاه‌های معتمد مستقر در سطح استان منتقل می‌شوند تا تحت آزمون‌های دقیق میکروبی قرار گیرند.

وی تأکید کرد: این پایش‌های منظم و مستمر، بخشی از برنامه‌های جامع کنترل و ارتقای کیفیت آب شرب بوده که در راستای حفظ سلامت عمومی و افزایش اعتماد شهروندان به خدمات تأمین و توزیع آب سالم در استان لرستان اجرایی می‌شود.