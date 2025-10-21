پخش زنده
بررسی پیگیری مطالبهها و دغدغهها در زمینه سلامت، فرهنگی، علمی و ورزشی، جمعیت و فرزندآوری و توانمند سازی در نشست بانوان ونخبگان استان با معاون رئیس جمهور در امورزنان مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این نشست گفت: پیگیر مشکلات حوزه بانوان از جمله در حوزه سلامت، ورزش و فرهنگ هستیم.
زهرا بهروز آذر با تأکید بر اهم برنامه ریزیها در راستای تشکیل و تحکیم خانواده افزود: حمایتها و تسهیلات ویژه برای مادران شاغل بویژه برای مادران دارای فرزند پیش دبستانی و دبستانی از جمله شناور سازی ساعت ورود و خروج تدوین شده و در مرحله تأیید و ابلاغ است
وی اضافه کرد: همچنین با تدوین آییننامهای جدید، ساعتهای کاری مادران شاغل، انعطافپذیر تعیین میشود تا آنها بدون دغدغه بتوانند بر اساس شرایط خود و به دلخواه، شیفت کاری صبح یا بعدازظهر را انتخاب کنند.
بهروز آذر بر حمایت ویژه از اشتغال بانوان و توانمندسازی آنها گفت: اگر زن سرپرست خانواری که در دهکهای درآمدی یک تا پنج قرار دارد، برای دریافت وام اشتغال به بانک مراجعه و نتواند ضمانت لازم را تأمین کند، کافی است با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تماس بگیرد تا با حمایت ما بتواند تسهیلات گرفته و کسب و کاری راه اندازی کند، چون هدفمات توانمندسازی زنان، حفظ کرامت مادری و ارتقای کیفیت زندگی خانوادگی در کنار ایجاد فرصتهای برابر در جامعه است.
در این نشست حدود سه ساعته تعدادی از پزشکان، هنرمندان، استادان دانشگاه و نمایندگان انجمن نخبگان و زنان از چالشهای خود گفتند و راهحلهایی هم ارائه کردند.