وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر اینکه غرب هرگز قابل اعتماد نبوده است، گفت: از دوران تزار‌ها تا دوران شوروی، تاریخ این واقعیت را به ما آموخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای تلویزیونی افزود: به ویژه در سال‌های پایانی شوروی، غرب به طور مستمر، ما را فریب می‌داد.

وی اظهار داشت: بنابراین، در حوزه‌هایی که بقای دولت به آنها بستگی دارد، مانند امنیت، فناوری و غذا، ما باید خودکفا باشیم یا به دنبال شریکانی باشیم که به «بیماری» غربی زندگی به هزینه دیگران و مجبور کردن همه به اطاعت، آلوده نباشند؛ چنین شرکایی در سازمان همکاری شانگهای و بریکس وجود دارند.

وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: غرب بر خلاف اعلام حمایت خود از اصل برابری امنیت و سرنوشت مشترک، تلاش کرد که اوکراین را به یک جبهه ضد روسی و نوعی «ناو هواپیمابر زمینی» برای ایجاد تهدید‌های مستمر علیه روسیه تبدیل کند.

وی افزود: با وجود توافقات صورت گرفته با کشور‌های غربی درباره لزوم تقویت انسجام ملی در اوکراین، در این کشور کودتا صورت گرفت و در ادامه، هیچ یک از این کشور‌ها نمی‌خواست که توافقات مینسک را اجرا کند.

لاوروف خاطرنشان کرد: زمانی که مجبور به آغاز عملیات نظامی «ویژه» (در اوکراین) شدیم، مشخص شد که تمام روابط خارجی روسیه توسط غرب برای جلوگیری از توسعه ما بنا شده است؛ غربی‌ها به ما گفته بودند: به ما نفت، گاز، تیتانیوم و آلومینیوم بدهید، بقیه موارد چند فناوری ساده هستند و ما همه چیز را برای شما فراهم خواهیم کرد، مشخص شد که ما وابسته (به غرب) هستیم.

وی افزود: تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، در مورد لزوم تضمین حاکمیت تکنولوژیکی و اقتصادی تضمین شده در صنعت دفاعی، نقش مهمی در خودکفایی فعلی ما ایفا کرد؛ این کار، نه بدون مشکل و نه با سرعت، اما در حال انجام است.

توافق با روبیو برای ادامه تماس‌ها

وزیر امور خارجه روسیه همچنین روز سه‌شنبه - یک روز پس از تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود- در جمع خبرنگاران اعلام کرد که با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، برای ادامه تماس‌های تلفنی به توافق رسیده است.

به گزارش رسانه‌های روسیه، لاوروف افزود: ما در گفت‌وگوی نسبتاَ مفصل خود توافق کردیم که تماس‌های تلفنی را ادامه دهیم تا بهتر بفهمیم کجا ایستاده‌ایم و چگونه در مسیر درست حرکت کنیم و اینکه چگونه می‌توانیم دستور کار جلسه بعدی که به طور اصولی بین روسای جمهور روسیه و آمریکا توافق شده و رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد برگزاری آن را در بوداپست داده است، آماده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین مسأله در مورد آماده‌سازی مقدمات نشست آتی سران روسیه و آمریکا مکان و زمان برگزاری آن نیست؛ بلکه چگونگی پیشرفت با توجه به تفاهمات به دست آمده در آلاسکا است.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه، درخواست‌ها برای آتش‌بس بدون پرداختن به ریشه‌های آن را با آنچه پوتین و ترامپ در آلاسکا بر سر آن توافق کردند، در تضاد خواند و گفت: این موضوع به معنای فراموش کردن ریشه‌های درگیری خواهد بود.

وی در عین حال تأکید کرد: عملیات نظامی روسیه در اوکراین به اهداف خود دست خواهد یافت؛ این روند بدون شک با موفقیت به پایان خواهد رسید.