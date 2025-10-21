به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور بهروز حسنی مدیرکل امور ایثارگران قوه قضائیه و ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی به مسایل و مشکلات مددجویان زندان مرکزی ارومیه رسیدگی شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این دیدار چهره به چهره با اشاره به این که در این برنامه دستورهای لازم برای حل و فصل مسایل زندانیان صادر شد گفت: برنامه آزادسازی زندانیان در امتداد عفو رهبر معظم انقلاب و کمک‌های ستاد دیه و اعمال تاسیسات ارفاقی قانونی آزاد سازی زندانیان در دستور کار قرار دارد و انجام خواهد شد.

ناصر عتباتی با بیان این که توجه به زندان و مقوله زندانی در دادگستری استان به صورت جدی دنبال می‌شود افزود: تلاش می‌کنیم کسانی که استحقاق آزادی و بهره مندی از امتیازات قانونی را دارند خصوصا سرپرستان خانوار و مرتکبان جرایم سبک در اولویت آزادسازی قرار گیرند.