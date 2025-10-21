بازیهای آسیایی جوانان؛ دختران کبدی ایران در آستانه قهرمانی
تیم کبدی دختران ایران به دیدار پایانی بازیهای آسیایی جوانان در بحرین راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزری صدا و سیما
، تیم کبدی دختران ایران امروز (سهشنبه) در چهارمین دیدار خود از ساعت ۱۱:۴۵ برابر تیم تایلند صفآرایی کرد و با نتیجه ۶۱ بر ۳۵ حریف خود را شکست داد.
این تیم در ۳ بازی گذشته خود ۲ برد برابر سریلانکا و بنگلادش کسب کرده بود و در دیدار برابر هند تن به شکست داده بودند.
تیم کبدی دختران ایران با این پیروزی به فینال رقابتها راه یافت و باید پنجشنبه یکم آبانماه برابر هند قرار بگیرد.
اورسجی: امیدوارم هر دو تیم برای کسب مدال طلا بجنگند
عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی گفت: تیم دختران با برد شیرین مقابل تایلند به فینال رسید و امیدوارم در روز پایانی نیز نتیجه خوبی کسب کنند.
وی افزود: تیم پسران کارش مقداری سخت شد متاسفانه آنها مقابل بنگلادش شکست خوردند و بعدازظهر امروز مقابل هند بازی خواهند کرد. امیدوارم قدرتمند ظاهر شوند تا در فینال حضور پیدا کنند.
اورسجی ادامه داد: متأسفانه شانس با بنگلادشیها یار بود. امیدوارم پسران در فینال حضور پیدا کنند تا هر دو تیم ما برای کسب مدال طلا بجنگند.