به گزارش گروه ورزشی خبرگزری صدا و سیما ، تیم کبدی دختران ایران امروز (سه‌شنبه) در چهارمین دیدار خود از ساعت ۱۱:۴۵ برابر تیم تایلند صف‌آرایی کرد و با نتیجه ۶۱ بر ۳۵ حریف خود را شکست داد.

این تیم در ۳ بازی گذشته خود ۲ برد برابر سریلانکا و بنگلادش کسب کرده بود و در دیدار برابر هند تن به شکست داده بودند.

تیم کبدی دختران ایران با این پیروزی به فینال رقابت‌ها راه یافت و باید پنج‌شنبه یکم آبان‌ماه برابر هند قرار بگیرد.

اورسجی: امیدوارم هر دو تیم برای کسب مدال طلا بجنگند

عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی گفت: تیم دختران با برد شیرین مقابل تایلند به فینال رسید و امیدوارم در روز پایانی نیز نتیجه خوبی کسب کنند.

وی افزود: تیم پسران کارش مقداری سخت شد متاسفانه آنها مقابل بنگلادش شکست خوردند و بعدازظهر امروز مقابل هند بازی خواهند کرد. امیدوارم قدرتمند ظاهر شوند تا در فینال حضور پیدا کنند.

اورسجی ادامه داد: متأسفانه شانس با بنگلادشی‌ها یار بود. امیدوارم پسران در فینال حضور پیدا کنند تا هر دو تیم ما برای کسب مدال طلا بجنگند.