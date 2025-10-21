اولین کنگره بین المللی قرآن نگل با هدف معرفی قرآن‌های تاریخی کردستان، در مجتمع فرهنگی، هنری فجر سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این کنگره با حضور قاریان برجسته کرد از استان‌های کردنشین کشورمان و اقلیم کردستان عراق و در راستای چهل و هشتین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برگزار شد

قرآن نگل یکی از ۱۰ قرآن تاریخی کردستان است که زیارتگاه دارد.

این قرآن تاریخی بیش از هزار و ۴۰۰ سال است که در روستای نگل نگهداری می‌شود.

میزبانی سنندج از چهل و هشتین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، فرصتی فراهم کرده تا علمای دینی و قاریان برجسته و سرآمد ملی و بین المللی درباره قرآن کتاب وحدت بگویند.