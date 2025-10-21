به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان در آیین رونمایی از پوستر جشنواره سیب گفت: باغداران مراغه سالانه با تولید ۳۰۰ هزار تن سیب در تولید این محصول رتبه نخست استان آذربایجان شرقی را دارند.

وی اضافه کرد: بخش عمده سیب مراغه به خاطر مرغوبیت و کیفیت به دیگر استان‌های کشور و خارج صادر می‌شود.

امینیان گفت:جشنواره سیب به منظور قدردانی از تلاش باغداران و معرفی جاذبه‌های تاریخی شهرستان با شعار سیب مراغه طراوت سهند شکوفایی اقتصاد برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره از ۳۰ مهر آغاز و تا دوم آبان در پارک یادگاران این شهر ادامه خواهد داشت.

امینیان گفت:جشنواره سیب از برنامه‌های سند گردشگری شهرستان برای جذب مسافر و گردشگر در فصل پاییز است.