پخش زنده
امروز: -
بررسی وضعیت صادرات کشور در برنامه «تهران۲۰» ، بررسی تصادفات و تخلفات شبانه تهران در «شهر امن» و برنامه «مدهوش» از شبکه های سیما تقدیم مخاطبان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «محمد لاهوتی»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران و «امیر روشن بخش قنبری»، معاون ارتقای کسب و کارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ، امشب در خصوص وضعیت صادرات غیر نفتی، چالشها و دغدغههای این حوزه گفتوگو خواهند کرد.
بررسی تصادفات و تخلفات شبانه تهران در «شهر امن»
بررسی تخلفات و تصادفات شبانه تهران، عنوان موضوع گفتگوی برنامه «شهر امن» است که با حضور معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، بررسی و تحلیل میشود.
در برنامه روز چهارشنبه، سیام مهرماه با توجه به اهمیت تخلفات و تصادفات در معابر پایتخت در ساعات پایانی روز، نیمه شب و اول صبح، «فیروز کشیر»، معاون اجتمایی پلیس راهور تهران بزرگ، مهمان برنامه خواهند بود تا در خصوص تخلفات و تصادفات بهخصوص در چند بزرگراه اصلی شهر گفتوگو کند.
برنامه «شهرامن» به تهیه کنندگی «مجتبی احمدی» و با اجرای «پدرام ابدان»، روزهای زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش میشود.
برنامه «مدهوش»
برنامه «مدهوش» امروز سراغ تأثیر شگفتانگیز AI بر فوتبال و تحلیلهای ورزشی میرود.
در تازهترین قسمت از برنامه «مدهوش» با عنوان «یک پاس قوی از AI»، محمدصادق سلیمی، کارشناس فناوری و فوتبال، درباره نقش هوش مصنوعی در تحلیل بازیها، کشف استعدادها و بهبود عملکرد تیمها گفتوگو میکند.
در این برنامه، سلیمی از تجربههای جهانی در استفاده از دادهها و الگوریتمهای یادگیری ماشین برای پیشبینی نتایج مسابقات و طراحی تمرینهای هدفمند سخن میگوید و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا روزی مربیان انسانی جای خود را به هوش مصنوعی خواهند داد یا نه؟
برنامه «مدهوش» سهشنبه ۲۹ مهر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه آموزش پخش میشود و بازپخش آن روز چهارشنبه در ساعتهای ۰۴:۳۰، ۰۹:۳۰ و ۱۵:۳۰ خواهد بود.