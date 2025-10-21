در نشست رئیس کل دادگستری استان همدان با قضات، وکلا، نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مهمترین مسائل و مشکلات پیش روی دستگاه قضا در این استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه این نشست در راستای اجرای سند تحول قوه قضاییه برگزار شد، گفت: تعهد امسال دادگستری استان رسیدگی به ۱۷ هزار پرونده رسوبی است که تاکنون بیش از ۹۸۰۰ پرونده رسیدگی شده است.

بهروز محمدی مهر افزود: سال ۱۴۰۲ در رسوب پرونده‌ها، پس از اصفهان در رده دوم بودیم، اما هم اکنون در رسیدگی و مختومه شدن پرونده ها، پس از تهران در رده دوم کشور هستیم.

او همچنین با اشاره به اینکه، صدور ابلاغ‌های الکترونیکی در دستگاه‌های قضای استان همدان به بیش از ۹۷ درصد رسیده است، تصریح کرد: با بیش از ۱۵۰۰ عفو که حدود ۳۱ درصد از زندانیان استان می‌شود، بیشترین عفو را در کشور داشته‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: پیشنهاد‌ها و مسائل مطرح شده در این نشست، علاوه بر ارجاع به تهران، در دستگاه قضای استان هم برای اجرای صحیح عدالت استفاده خواهد شد.

قضات، وکلا، صاحب نظران، نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هم، اطاله دادرسی به علت تجربه و اطلاعات کم برخی قضات، وجود خلا قانونی و تضاد برخی قوانین با روند دادخواهی، گران بودن هزینه‌های دادرسی و کمبود حقوق قضات را از مهمترین مسائل و مشکلات دستگاه قضا برشمردند.