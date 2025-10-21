بهرهبرداری از ۱۷۹ طرح ورزشی در هفته تربیت بدنی
وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: همزمان با فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش، ۱۷۹ طرح ورزشی در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، این پروژهها با مساحتی بالغ بر ۳۳۰ هزار و ۸۷۳ متر مربع و سرمایهگذاری بیش از ۱۰ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان به بهرهبرداری خواهند رسید.
طرحهای ورزشی در بخشهای شهری و روستایی اجرا شدهاند که گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی و ارتقای سطح سلامت و نشاط اجتماعی به شمار میروند.
در بخش شهری،۳۲ پروژه ورزشی با حدود ۸۶ هزار و ۲۲۵ متر مربع فضاهای ورزشی جدید با هزینهای معادل ۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان آماده بهرهبرداری است. این فضاها شامل سالنهای ورزشی، زمینهای بازی و اماکن ورزشی چندمنظوره بوده که امکان دسترسی آسانتر شهروندان به امکانات ورزشی را فراهم میکند.
همچنین در مناطق روستایی، توسعه زیرساختها به شکل گستردهای دنبال شده و ۱۴۷ پروژه با اختصاص بیش از ۲۱۷ هزار و ۶۴۸ متر مربع فضا با سرمایهگذاری بالغ بر ۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان، امکانات مناسبی برای ترویج ورزش و فعالیتهای بدنی در بین روستاییان فراهم شده است. این اقدامها ضمن افزایش انگیزه برای فعالیتهای بدنی، نقش مهمی در تقویت سلامت عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم مناطق کمتر برخوردار ایفا میکند.
این پروژهها بخشی از برنامههای جامع توسعه ورزش در کشور هستند که با هدف ایجاد فرصتهای برابر برای بهرهمندی همه اقشار جامعه از امکانات ورزشی اجرا شدهاند. همچنین این اقدامات به دنبال تحقق سیاستهای کلان کشور در زمینه ارتقای سطح سلامت جامعه و ترویج سبک زندگی فعال است.
هفته تربیت بدنی و ورزش هر سال فرصتی مناسب برای یادآوری اهمیت ورزش در زندگی روزمره و توجه ویژه به نیازهای توسعه زیرساختهای ورزشی است. افتتاح این پروژهها، نویدبخش آیندهای روشنتر و جامعهای سالمتر و پرانرژیتر خواهد بود.