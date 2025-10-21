به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، همایش سوارکاری بانوان در باشگاه آلاچیق میاندوآب برگزار شد.در این همایش جمعی از بانوان ورزشکار و علاقه‌مندان به رشته سوارکاری حضور یافتند و مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

همچنین در حاشیه این برنامه، پویش درخت‌کاری با حضور فرماندار میاندوآب، مدیران ادارات و جمعی از ورزشکاران برگزار شد.

در این آیین، چند اصله نهال به‌منظور ترویج فرهنگ حفظ محیط‌زیست و گسترش فضای سبز غرس شد.

فرماندار میاندوآب در حاشیه این مراسم ضمن تقدیر از برگزارکنندگان، بر نقش ورزش در نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد و گفت: توجه به ورزش بانوان و توسعه رشته‌های متنوع ورزشی از اولویت‌های شهرستان است.