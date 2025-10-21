پخش زنده
کاروان سلامت هلال احمر به ۱۱۰ نفر در منطقه عشایری بخش مرکزیِ شهرستان خرامه خدمات رایگان سلامت ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر خرامه گفت: ۱۱۰ نفر از عشایر بخش مرکزی خرامه با هدف ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری از بیماریها و خدمت رسانی به اقشار کم برخوردار از خدمات رایگان پزشکی بهرهمند شدند.
صادق میرزایی افزود: معاینه و داروی رایگان، تست فشار خون و قند خون و مشاوره از برنامههای این اردو بود.
شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.