به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر خرامه گفت: ۱۱۰ نفر از عشایر بخش مرکزی خرامه با هدف ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری از بیماری‌ها و خدمت رسانی به اقشار کم برخوردار از خدمات رایگان پزشکی بهره‌مند شدند.

صادق میرزایی افزود: معاینه و داروی رایگان، تست فشار خون و قند خون و مشاوره از برنامه‌های این اردو بود.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.