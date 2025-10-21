فردین هدایتی برای کسب نشان طلای رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان، امشب به روی تشک می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از دیروز در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.

در رقابت‌های این ۴ وزن، فردین هدایتی کشتی گیر مازندرانی وزن ۱۳۰ کیلوی کشورمان به مصاف حریفان رفت که با برتری مقابل همه حریفان به دیدار فینال راه یافت.

هدایتی امشب برای کسب نشان طلا به مصاف کشتی گیر ارمنستانی می‌رود.

نتایج نماینده سنگین وزن کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر از سد لازلو دارابوس از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

هدایتی در دیدار فینال با رازمیک کوردیان از ارمنستان کشتی می‌گیرد.

مسابقات شانس مجدد امروز و رقابت‌های رده بندی و فینال اوزان فوق، امشب برگزار می‌شود.