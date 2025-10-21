بانک مرکزی اعلام کرد با هدف تعمیق و توسعه تالار‌های اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلا، امکان فروش ارز حاصل از صادرات کالا‌های انتهای زنجیره فولادی و فرآورده‌های نفتی در تالار دوم مرکز مبادله فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، صادرکنندگانی که حداقل ۲۰ درصد از تعهدات ارزی خود را در ۱۵ ماه گذشته از طریق تالار اول مرکز مبادله یا سایر روش‌های مجاز انجام داده‌اند، می‌توانند ارز صادراتی خود را در تالار دوم به فروش برسانند.

کالاهای مشمول این تصمیم شامل میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌های تولیدی پالایشگاه‌های کوچک مقیاس هستند که با در نظر گرفتن قیمت پایه در بورس کالا امکان فروش ارز آنها فراهم شده است.

بانک مرکزی تأکید کرده است که نسبت ۲۰ به ۸۰ در بررسی تعهدات ارزی صادرکنندگان به صورت پویا و به‌روز کنترل می‌شود.

در عین حال، صادرکنندگان کالاهای مشمول بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی موظف‌اند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را طبق ضوابط به تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا بازگردانند.

به گفته بانک مرکزی، این اقدام با هدف تسهیل بازگشت ارز، حمایت از صادرکنندگان و تنظیم بهتر بازار ارز انجام شده است