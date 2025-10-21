پخش زنده
طرح اقدام شبکه مدیریت محلهمحور با هدف تقویت مشارکت مردمی و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی در استان همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در نشست مدیریت محلهمحور با بیان اینکه قرارگاه مرکزی این طرح در استان تشکیل خواهد شد گفت: هدف اصلی، توانمندسازی گروههای مردمی برای اداره امور محله در شرایط عادی و بحرانی است تا مردم خود نقش اصلی را در مدیریت محلهها ایفا کنند.
او افزود: اجرای این طرح میتواند پیوند میان دستگاههای اجرایی، شوراها، مساجد و معتمدان محلی را تقویت کرده و مسیر حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را هموارتر کند.
سردار ولی بهاریان جانشین فرماندهی سپاه انصارالحسین استان همدان نیز در این نشست با اشاره به اجرای این طرح در سطح وسیع تاکید کرد: تاکنون بیش از یکهزار و ۵۳۷ محله در سطح استان شناسایی شده و برنامهریزیهای اجرایی آنها در حال انجام است.