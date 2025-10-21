به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس پلیس راهور اصفهان گفت: پلاک خودرو‌هایی تعویض می‌شود که اتاق آن تعویض نشده یا موتور غیرقانونی نداشته باشد.

سرهنگ زارع با بیان اینکه همچنین فروشنده نباید ممنوع‌المعامله باشد یا روی پلاک خودرو شکایت به ثبت رسیده باشد، افزود: تعویض خودرو‌هایی دارای «سانروف» غیرکارخانه‌ای نیز در دستور کار پلیس قرار ندارد.

وی گفت: برای تعویض پلاک همچنین، شماره موتور یا شاسی خودروی خریداری شده هم نباید دارای شماره دستکوب باشد.

سرهنگ زارع، تعویض رنگ غیرقانونی یا نصب لوازم «آفرودی» غیرمتعارف روی خودرو را از دیگر موانع تعویض پلاک دانست و افزود: ارتفاع خودرو نباید تنظیم غیرمتعارف داشته یا دستکاری غیراستاندارد در ساختار اتاق آن به وجود آمده باشد.

رییس پلیس راهور اصفهان گفت: پلاک خودرو‌های که سند آنها در رهن است یا اتاق و شاسی آنها منطبق با خودرو نیست هم تعویض نمی‌شود.

وی همچنین به شهروندان هشدار داد که پلاک خودرو‌های دارای شیشه دودی بالاتر از درصد حد مجاز نیز قابل تعویض نیست.

سرهنگ زارع ادامه داد: فرایند تعویض پلاک، یکی از مهمترین مراحل قانونی خرید و فروش خودروست و رعایت نکات فنی، حقوقی و دقت در جزئیات می‌تواند مانع از بروز چالش‌های بعدی برای خریدار شود.

وی گفت: به تاخیر انداختن تعویض پلاک می‌تواند برای خریدار و فروشنده دردسرساز شود، زیرا اگر خریدار با پلاک فروشنده تخلف کند، جریمه‌ها و مسوولیت‌ها بر عهده مالک قبلی خواهد بود و فروش خودرو در آینده نیز برای خریدار مشکل‌ساز است.