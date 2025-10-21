نماینده دزفول گفت: تامین اعتبار برای انجام طرح تحقیقاتی و مطالعات اولیه غار سزار دزفول و همچنین تبدیل این اثر طبیعی منحصر‌به‌فرد به ژئوپارک در دستورکار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پاپی‌زاده با اشاره به بازدید خود به همراه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان، مدیرکل محیط زیست استان و جمعی از مسئولان شهرستان دزفول از روستا‌های گردشگری لیوس، پامنار و دیگر مناطق مختلف بخش شهیون دزفول، اظهار کرد: دزفول به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، تنوع طبیعی و فرهنگی و مجاورت با رود دز از پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری کشور برخوردار است.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات و ظرفیت‌های گردشگری بخش شهیون، افزود: حل مشکل پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه، تأمین روشنایی معابر روستاها، افزایش سهم آب لیوس از طریق تقویت شبکه آبرسانی و اعطای تسهیلات دولتی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بوم‌گردی در دستور کار قرار دارد.

پاپی زاده با اشاره به اهمیت غار سزار که طی سال‌های اخیر کشف شده است، گفت: تأمین اعتبار برای طرح تحقیقاتی و مطالعات اولیه این غار منحصر‌به‌فرد در حال پیگیری است و تبدیل این اثر طبیعی به ژئوپارک در دستورکار قرار دارد.

وی گفت: در این بازدید چند ساعته موضوعاتی همچون پیگیری ثبت ملی و حفاظت از سنگواره برد کژدم، بررسی وضعیت بوم‌گردی و گردشگری روستا‌های لیوس و پامنار، مسائل مربوط به بهداشت روستای لیوس، بازدید از سرچشمه آبرسانی به روستا‌های گوشه و اطراف، ساخت منبع آب روستای سزار و همچنین مشکلات مربوط به جاده‌های عشایری، تأمین آب و علوفه عشایر لیوس و بهسازی مسیر روستای دره کول مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

روستای سزار در نزدیکی روستای لیوس و در بخش کوهستانی شهیون دزفول قرار دارد. این روستا در فاصله‌ای کوتاه از رودخانه سزار واقع شده است که یکی از شاخه‌های مهم رودخانه دز محسوب می‌شود. دسترسی به روستای سزار از طریق جاده‌های محلی دزفول امکان‌پذیر است.