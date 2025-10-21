به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم در این مراسم گفت: کارگاه‌های آموزشی هنرستان‌های ˈسلامتˈ در ناحیه یک، ˈثامن الائمهˈ در شهر قائم و ˈحضرت معصومه (س) ˈ در نیروگاه امروز به طور همزمان به بهره‌برداری رسید..

احمدرضا اجتهادی با بیان اینکه این سه کارگاه مجموعاً ۷۰۰ متر مربع زیربنا دارند، افزود: برای احداث این کارگاه‌ها حدود ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

اجتهادی با تقدیر از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد هزینه احداث هنرستان سلامت را خیر بزرگوار خانم ˈآگاهیˈ به یاد همسرش تقبل کرده و دو هنرستان دیگر با هزینه دولتی ساخته شده‌اند.

مدیرکل نوسازی مدارس قم با اشاره به اهمیت توسعه فضا‌های هنرستانی، گفت: بر اساس سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش، توسعه هنرستان‌ها در دستور کار قرار دارد و ما دو راهکار در این زمینه دنبال می‌کنیم؛ احداث هنرستان‌های جدید بزرگ‌مقیاس و همچنین توسعه و تجهیز کارگاه‌های هنرستان‌های موجود.

وی از اجرا یا طراحی قریب به هشت پروژه هنرستانی در استان خبر داد و افزود: هدف ما بهبود کیفی و کمی فضای آموزشی هنرستان‌ها و سوق‌دادن حداقل ۵۰ درصد دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم به سمت تحصیل در هنرستان‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

اجتهادی در پایان با اشاره به روند افتتاح پروژه‌های آموزشی در سال جاری، یادآور شد: از آغاز سال تحصیلی تاکنون، حدود دو برابر سال گذشته فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی به آموزش و پرورش تحویل شده و پیش‌بینی می‌شود ۲۵ پروژه دیگر تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد