پخش زنده
امروز: -
بر اساس شیوهنامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک، در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری، ذینفع این امکان را داراست که قبل از پذیرش چک در بسترهای مربوطه، گزارش اعتباری صادر کننده چک را مشاهده کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس گروه سامانههای تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: بر اساس «شیوهنامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری، ذینفع این امکان را داراست که قبل از پذیرش چک در بسترهای مربوطه، گزارش اعتباری صادر کننده چک را مشاهده کند. بر این اساس، امکان تصمیمگیری مبنی بر پذیرش/عدم پذیرش چک برای ذینفع فراهم میشود. همچنین اعطای دسته چک پس از حصول اطمینان از اهلیت اعتباری متقاضی، از طریق سامانه صیاد انجام میگیرد.
داود نوروزیگرمی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در زمینه امکان اجرای آزمایشی فرآیند اخذ گزارش اعتباری متقاضی دسته چک و ثبت چک جدید، تصریح کرد: با استناد به مواد ۶ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک مبنی بر ارائه گزارش اعتباری متقاضی دریافت دسته چک برای بانکها و همچنین گزارش وضعیت اعتباری صادرکننده برای آگاهی ذینفع چک، موضوع از سال گذشته در دستور کار حوزه تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و در این زمینه ضمن تدوین «شیوهنامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» براساس مدل (الگو)های مربوطه و اخذ مصوبه از هیئت عالی محترم بانک مرکزی، در حال حاضر امکان اجرای آزمایشی فرآیند اخذ گزارش اعتباری متقاضی دسته چک و ثبت چک جدید فراهم شده است.
وی در ادامه بیان داشت: بانک عامل پس از دریافت درخواست دسته چک متقاضی، نسبت به اخذ و بررسی گزارش پیشرفته اعتباری وی اقدام کرده و پس از حصول اطمینان از اهلیت اعتباری ایشان، اعطای دسته چک از طریق سامانه صیاد انجام میگیرد.
رئیس گروه سامانههای تنظیم گری و نظارت با تاکید بر اینکه در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری نیز، ذینفع این امکان را داراست که قبل از پذیرش چک در بسترهای مربوطه، گزارش اعتباری صادر کننده چک را مشاهده کند، خاطرنشان کرد: بر این اساس، امکان تصمیمگیری مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش چک برای ذینفع فراهم میشود.
نوروزیگرمی در پایان بیان داشت: گزارش مزبور شامل جزئیات سوابق و رفتار اعتباری شخص در جامعه بهویژه در حوزه چک طی سالهای اخیر اعم از وضعیت چکهای صیادی وصول شده و برگشتی، میزان تعهدات چکهای تسویه نشده، وضعیت دسته چکهای صیادی شخص، وضعیت تسهیلات و تعهدات و همچنین امتیاز اعتباری صادر کننده چک است.