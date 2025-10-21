پخش زنده
معاون علمی رئیسجمهور از ارتقای حمایتهای بنیاد ملی نخبگان خبر داد و اعلام کرد: گرنت بدو استخدام اساتید جوان از ۱۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور از ارتقای حمایتهای بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: گرنت بدو استخدام اساتید جوان (طرح مرحوم کاظمی آشتیانی) که پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان بود، در راستای تمرکز بر نیروی جوان و تجهیز آزمایشگاهها، به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
افشین در جریان سفر به استان بوشهر با حضور در دانشگاه خلیج فارس این استان، در تشریح آخرین اقدامات حمایتی معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و بنیاد ملی علم ایران، اعلام کرد: حمایتهای مالی هدفمندی برای تقویت زیرساختهای پژوهشی در دستور کار قرار گرفته است.
وی به جزئیات ارتقای گرنت در بنیاد ملی نخبگان در بدو استخدام اساتید تازه استخدام شده پرداخت و توضیح داد: اساتید جذب شده در هیات علمی از طریق طرحها، در گذشته در قالب طرح کاظمی آشتیانی مبلغ صد میلیون تومان گرنت بدو استخدام دریافت میکردند که این مبلغ ابتدا به سیصد میلیون تومان و از مهر امسال به چهارصد میلیون تومان ارتقاء یافته است.
افشین به وضعیت بنیاد ملی علم ایران پرداخت و اعلام کرد: شفافیت کامل در اعلام نتایج طرحهای پژوهشی از اولویتهاست؛ به طوریکه هر دانشگاه میتواند میزان طرحهای ارسالی، مصوب و مجموع ریالی مصوب خود را به صورت شفاف در وبگاه بنیاد مشاهده کند و این امر رقابت را بر پایه عملکرد واقعی تقویت میکند. با این حال، وی نگرانی خود را از روند کاهشی ارسال طرحها از سوی دانشگاه خلیج فارس ابراز کرد.
وی با بیان اینکه بودجه صد میلیارد تومانی سال گذشته بنیاد ملی علم، اکنون به میزان «یک همت» رسیده است، خاطر نشان کرد: هدف، حمایت از طرحهایی است که خروجیشان مقاله، اختراع یا ایجاد دانش فنی باشد. آن دسته از طرحهایی که به تجاریسازی نیاز دارند، ابتدا توسط معاونت علمی بررسی میشوند و اگر بخواهند از حالت آزمایشگاهی خارج شده یا به تولید برسند، مسیرشان به سمت صندوق نوآوری هدایت خواهد شد.
معاون علمی رئیسجمهور با بیان اینکه حمایت معاونت علمی به دوندگی و همت متقاضیان وابستگی دارد، خواهان استفاده حداکثری از این ظرفیتها شد و تأکید کرد: در کل کشور از ۲۷ هسته حمایتی در دانشگاهها پشتیبانی میشود و قرارداد این بیست و هفت دانشگاه بهزودی امضا خواهد شد.
افشین یادآور شد: سیستم حمایتی معاونت علمی بر اساس رشد و خروجی مطلوب دانشگاهها تعریف شده و در صورت مشاهده رشد بیشتر در خروجیهای دانشگاه خلیج فارس، حمایت سال آینده دو برابر خواهد شد.