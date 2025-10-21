پخش زنده
بیش از ۸ هزار خانوار روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان محروم از مسکن هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان گفت: از ۴۱ هزار و ۱۲۶ خانوار روستایی تحت حمایت این نهاد ۸ هزار و ۲۰۴ خانوار بدون مسکن هستند.
هادی بنایی با بیان اینکه تامین سرپناه یکی از اساسیترین نیازهای خانوارهای تحت پوشش است، افزود: کمیته امداد با همکاری بانکهای عامل و مشارکت خیران و دیگر دستگاه ها، در تلاش است تا روند پرداخت تسهیلات و کمکهای مسکن را تسریع و تسهیل کند.
وی با تاکید براینکه این اقدام در راستای سیاستهای توانمندسازی و تامین حداقلهای معیشتی خانوارهای نیازمند است، افزود: در مناطق شهری نیز ۴۹ هزار و ۶۷۱ خانوار از مددجویان این نهاد بدون مسکن هستند، که تاکنون برای پشتیبانی از این خانوادهها، بیش از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه پرداخت شده است.