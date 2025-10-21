سالانه حدود ۷۰۰۰ تن بذر اصلاح‌ شده گندم، جو و پنبه در میان جلگه تولید و در استان های مختلف کشور توزیع می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میان‌ جلگه گفت: سالانه هزاران تن بذر اصلاح‌ شده گندم، جو و پنبه در این شهرستان تولید می شود و این بذرها نقش مهمی در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دارند.

علی‌اکبر میان‌ بندی افزود: شهرستان میان‌ جلگه به عنوان قطب تولید بذر اصلاح‌ شده گندم، جو و پنبه در شرق استان خراسان رضوی شناخته می‌ شود.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۲۰۰۰ تن بذر اصلاح‌ شده گندم، ۳۵۰۰ تن بذر جو و ۱۵۰۰ تن بذر پنبه، زیر نظر مستقیم کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، در این شهرستان تولید، فرآوری و برای توزیع در استان خراسان بزرگ و استان‌ هایی مانند سمنان، اصفهان، قم و خراسان جنوبی آماده می‌ شود.

میان‌ بندی گفت: فرآوری این بذرها در دو شرکت تعاونی روستایی عشق‌ آباد (تولیدکننده بذر گندم) و جمیل (تولیدکننده بذر جو و پنبه) انجام می‌ شود و با فعالیت این دو شرکت، هیچ گونه کمبودی در زمینه تولید و توزیع بذر اصلاح‌ شده نداریم.

وی گفت: این بذرها از نظر خلوص ژنتیکی و فیزیکی، عاری بودن از آفات انباری، قارچ و بیماری‌ ها کاملاً مورد تأیید هستند. اگرچه قیمت آنها حدود ۳۰ درصد از بذر معمولی بیشتر است اما این افزایش قیمت به دلیل فرآیندهای کامل بوجاری (عاری شدن از علف هرز و اجسام خارجی) و ضدعفونی با قارچ‌کش‌ های تأییدشده است.

مدیر جهاد کشاورزی میان‌ جلگه اضافه کرد: بذرهای تحویلی به کشاورزان علاوه بر بوجاری و ضدعفونی، از نظر قدرت رویش نیز آزمایش شده و گواهی سلامت دریافت کرده اند به طوری که حداقل ۸۰ تا ۸۵ درصد آنها باید قابلیت سبز شدن داشته باشند که امیدواریم دولت با تخصیص یارانه‌های تشویقی، انگیزه کشاورزان برای استفاده از این بذرها را بیشتر افزایش دهد.