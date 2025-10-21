پخش زنده
دردیدار نماینده شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران با فرماندار میاندوآب ،برخی مسائل و مشکلات ایثار گران این شهرستان مورد بررسی قرار گفت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا بیدکی نماینده شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران و مشاور رییس سازمان ثبت احوال کشور در امور ایثارگران با امیر تیموری فرماندار میاندوآب دیدار و گفتوگو کرد.
نماینده شورای مشاورین وزرا درامور ایثارگران و مشاور رییس سازمان ثبت احوال کشور در امور ایثارگران هدف از این دیدار را بررسی بخشنامه و قوانین و برنامه اجرایی در خصوص مراسم شهدا عنوان کرد و گفت: گزارش اقدامات انجام شده به سمع و نظر استاندار برای رفع مشکلات خواهد رسید.
محمدرضا بیدکی افزود: مشکلاتی در خصوص، مسکن، بهداشت و درمان و اشتغال و مشکلات بیمهای، المانهای شهدا در کشور وجود دارد که این مشکلات باید بررسی و حل شود.
وی با تقدیر از عملکرد فرماندار میاندوآب در رسیدگی به مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران و اجرای طرح سپاس و برگزاری همایش الماسهای درخشان در شهرستان گفت: مایه مباهات است که فرماندار شهرستان میاندوآب رزمنده دفاع مقدس و عضوی از جامعه هدف است و با تمام توان در جهت رفع مشکلات خانوادههای معظم شاهد و ایثارگران تلاش میکند.
فرماندار میاندوآب نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در حوزه ایثار و شهادت شهرستان گفت: سخن ماندگار امام راحل که فرمودند: "زنده نگه داشتن یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست" در سرلوحه کار مدیران دستگاههای اجرایی و خدمات رسان قراتر گرفته است.
امیر تیموری افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم جامعه ایثارگران را سرمایهای برای تضمین آینده کشور میدانیم و در همین راستا برنامههای متنوع فرهنگی در شهرستان اجرا شده که برگزاری همایشهای الماسهای درخشان، تکریم مادران، همسران و فرزندان شهدا، دیدار و دلجویی مستمر از خانوادههای معظم شهدا (طرح سپاس) و پذیرایی از کاروان راهیان نور نهاد ریاست جمهوری در زادگاه شهید باکری تنها بخشی از اقداماتی بود که در مدت حضور بنده در شهرستان میاندوآب به عنوان فرماندار و خادم مردم انجام شده است.