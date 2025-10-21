جشن نوخوان ها ، ویژه دانش آموزان کلاس اول در فارس برگزار شد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حیدری معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت : جشن ملی نوخوان‌ها برای بیش از ۱۴۰ هزار دانش آموز پایه اول و دوم در سراسر استان فارس و در ۶۱ منطقه آموزش و پرورش برگزار شد

حیدری گفت : جشن نوخوان‌ها به منظور تقویت مهارت خواندن کتاب در بین کودکان و دانش آموزان انجام شد

در کنار جشن نوخوان‌ها طرح هزار درنای کاغذی هم کلید خورد

خواجه نژادیان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس گفت: در طرح هزار درنای کاغذی قرار است که ۴۰ قفسه کتاب به کلاس‌های مقاطع ابتدایی روستا‌ها و مناطق کم برخوردار استان اهدا شود