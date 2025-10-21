به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با اعلام شهرزاد مظفر بازیکنان زیر به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان دعوت شدند:

فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان (تهران)

فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، فرشته خسروی، فاطمه رحمتی (هرمزگان)

سارا شیربیگی، الهام عنافچه، زهرا کیانی، شیرین صفار، عاطفه برقی، زهرا لطف آبادی (خوزستان)

مهساکمالی، طاهره مهدی پور، مهدیه محمودی نیا (کرمان)

اردوی فوق از ۲ تا ۱۴ آبانماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ – فیلیپین از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) در قالب ۴ گروه ۴ تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذرماه به مصاف برزیل می‌روند.

گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: فیلیپین-لهستان-مراکش-آژانتین

گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا

گروه C:پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند

گروه D:برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما

به همین منظور برنامه زمانبندی کامل این رقابت‌ها از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به شرح زیر اعلام شد:

*جمعه ۳۰ آبان

مراکش – آرژانتین / ساعت ۱۸

فیلیپین – لهستان / ساعت ۲۰

*شنبه اول آذر

کلمبیا – کانادا / ساعت ۱۷

اسپانیا – تایلند / ساعت ۱۹:۳۰

*یکشنبه دوم آذر

ژاپن – نیوزیلند / ساعت ۱۲

پرتغال – تانزانیا / ساعت ۱۴:۳۰

ایتالیا – پاناما / ساعت ۱۷

برزیل – ایران / ساعت ۱۹:۳۰

*دوشنبه ۳ آذر

آرژانتین – لهستان / ساعت ۱۸

فیلیپین – مراکش / ساعت ۲۰:۳۰

*سه شنبه ۴ آذر

کانادا – تایلند / ساعت ۱۸

اسپانیا – کلمبیا / ساعت ۲۰:۳۰

*چهارشنبه ۵ آذر

نیوزیلند – تانزانیا / ساعت ۱۳

پرتغال – ژاپن / ساعت ۱۵:۳۰

پاناما – ایران / ساعت ۱۸

برزیل – ایتالیا / ساعت ۲۰:۳۰

*پنجشنبه ۶ آذر

لهستان – مراکش / ساعت ۱۸

آرژانتین – فیلیپین / ساعت ۲۰:۳۰

*جمعه ۷ آذر

تایلند – کلمبیا / ساعت ۱۸

کانادا – اسپانیا / ساعت ۲۰:۳۰

*شنبه ۸ آذر

تانزانیا – ژاپن / ساعت ۱۲

نیوزیلند – پرتغال / ساعت ۱۴:۳۰

ایران – ایتالیا / ساعت ۱۷

پاناما – برزیل / ساعت ۱۹:۳۰

دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی می‌شوند.

لازم به توضیح است، مرحله یک چهارم نهایی از ۱۰ تا ۱۱ آذر، نیمه نهایی ۱۴ آذر برگزار می‌شود. همچنین دیدار‌های رده بندی و فینال این رقابت‌ها روز یکشنبه ۱۶ آذر برگزار می‌شود.