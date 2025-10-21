به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قربانی، مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: داوطلبانی که دارای سابقه کارکرد مستقیم در مقابله با بیماری کرونا در بازه زمانی ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ هستند، جهت استفاده از امتیاز کرونا در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۴ می‌توانند با مراجعه به اطلاعیه مربوطه اقدام کنند.

درصورتی که دارای سابقه کارکرد مستقیم در مقابله با بیماری کرونا در بازه زمانی یادشده در واحد‌های تابعه این دانشگاه می‌باشید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به امور اداری واحد محل خدمتی که اشتغال داشته‌اید، مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات اولیه مندرج در فرم کرونا (تصویر پیوست) اقدام نمایید.

بدیهی است، ادامه فرایند توسط امور اداری واحد انجام می‌شود و پس از تایید معاونت تخصصی (معاونت بهداشت/ معاونت درمان) فرم کرونا به همراه مستندات لازم از طریق امور اداری واحد به مدیریت منابع انسانی دانشگاه جهت طرح در کمیته کرونا ارسال می‌گردد.

همچنین، داوطلبانی که دارای سابقه کارکرد مستقیم در مقابله با بیماری کرونا (طبق بازه زمانی پیشگفت) در بخش غیر دولتی (خصوصی/خیریه و ...) هستند، می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به واحد محل خدمتی که اشتغال داشته‌اند، مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات اولیه مندرج در فرم کرونا بخش غیر دولتی (تصویر پیوست) اقدام و فرم و مستندات مربوطه را دریافت نمایند.

در ادامه فرآیند نیز داوطلب، فرم کرونا به همراه مستندات لازم را برای تایید به معاونت تخصصی (معاونت بهداشت/ معاونت درمان) ارائه نماید و در تاریخ تعیین شده، فرم مذکور و مستندات پیوست را به مدیریت منابع انسانی دانشگاه جهت طرح در کمیته کرونا تحویل دهد.

چنانچه داوطلبان در بازه زمانی ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ دارای سابقه کارکرد در مقابله با بیماری کرونا در دیگر دانشکده‌ها/دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌باشند، می‌بایست باتوجه به برنامه زمان‌بندی دانشگاه/دانشکده محل خدمت خود، فرم امتیاز کرونای تایید شده (با امضای اعضای کمیته تخصصی مربوطه) را با نامه کتبی به این دانشگاه ارسال نمایند.

شایان ذکر است؛ در هر مرحله از مراحل استخدامی اعم از اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و صدور حکم استخدامی، شواهدی مبنی بر عدم استحقاق داوطلب برای برخورداری از امتیاز ویژه کرونا به دست آید، ضمن کسر امتیاز مربوطه، مطابق با مفاد آگهی استخدامی با وی رفتار خواهد شد و ذینفع، حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.