پخش زنده
امروز: -
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی از آمادگی برای ورود به تولید واکسنهای نوین مانند mRNA و توسعه صادرات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، علی اسحاقی در نشست مشترک با مدیران انستیتو پاستور، بر ضرورت حمایت رسمی دولت از تولید داخلی واکسن، اهمیت تقویت همکاریهای علمی، فنی و آموزشی تاکید کرد و از آمادگی برای ورود به تولید واکسنهای نوین و توسعه صادرات خبر داد.
وی گفت: موسسه رازی و انستیتو پاستور از ظرفیتهایی فراوان در حوزه تولید واکسنهای انسانی و دام و طیور برخوردارند و استمرار و گسترش همکاریهای راهبردی بین دو موسسه میتواند به تقویت زیرساختهای بهداشتی کشور و خودکفایی در زمینه تولید واکسن منجر شود.
وی با تاکید بر اهمیت راهبردی تولید مواد اولیه واکسن، خواستار تدوین سند ملی و تثبیت قانونی نقش موسسات رازی و پاستور شد و تصریح کرد: با تعریف دقیق مسئولیتها، مسیر توسعه و تولید واکسن به شکلی منسجم و پایدار پیش خواهد رفت و زمینهای برای افزایش بهرهوری و تقویت جایگاه ملی تولید واکسن خواهد شد.
انتقاد از قیمت گذاری واکسنها و واردات برخی واکسنهای مشابه تولید داخل، از دیگر محورهای این نشست بود و پیشنهاد شد به منظور افزایش شفافیت و برقراری عدالت اقتصادی، کارگروه تخصصی مشترکی بین دو موسسه برای محاسبه قیمت تمامشده محصولات و تدوین سازوکار نرمافزاری در این خصوص تشکیل شود.
اسحاقی با اشاره به آمادگی موسسه رازی برای توسعه واکسنهای نوین مانند mRNA تاکید کرد: با حمایتهای مستمر، این همکاریها به ارتقاء سلامت جامعه و پیشرفت صنعت واکسن کشور منجر می شود و محصولات تولید داخل بتوانند به صورت رسمی و با کیفیت به بازارهای جهانی عرضه شوند.
رئیس انستیتو پاستور گفت: واکسنهایی از جمله هپاتیت B، کرونا کنژوگه (با API وارداتی)، هاری دامی، محلولهای تزریقی، محیطهای کشت تخصصی و حیوانات آزمایشگاهی مانند موش و خوکچه هندی در انستیتو پاستور در حال تحقیق و تولید است.
احسان مصطفوی با اشاره به افزایش تقاضا برای صادرات واکسن به کشورهایی مانند ونزوئلا و ترکیه، خواستار تسهیل اخذ مجوزهای GMP بینالمللی شد تا صادرات رسمی این محصولات انجام گیرد.