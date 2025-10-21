به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، علی اسحاقی در نشست مشترک با مدیران انستیتو پاستور، بر ضرورت حمایت رسمی دولت از تولید داخلی واکسن، اهمیت تقویت همکاری‌های علمی، فنی و آموزشی تاکید کرد و از آمادگی برای ورود به تولید واکسن‌های نوین و توسعه صادرات خبر داد.



وی گفت: موسسه رازی و انستیتو پاستور از ظرفیت‌هایی فراوان در حوزه تولید واکسن‌های انسانی و دام و طیور برخوردارند و استمرار و گسترش همکاری‌های راهبردی بین دو موسسه می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های بهداشتی کشور و خودکفایی در زمینه تولید واکسن منجر شود.

وی با تاکید بر اهمیت راهبردی تولید مواد اولیه واکسن، خواستار تدوین سند ملی و تثبیت قانونی نقش موسسات رازی و پاستور شد و تصریح کرد: با تعریف دقیق مسئولیت‌ها، مسیر توسعه و تولید واکسن به شکلی منسجم و پایدار پیش خواهد رفت و زمینه‌ای برای افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه ملی تولید واکسن خواهد شد.

انتقاد از قیمت گذاری واکسن‌ها و واردات برخی واکسن‌های مشابه تولید داخل، از دیگر محور‌های این نشست بود و پیشنهاد شد به منظور افزایش شفافیت و برقراری عدالت اقتصادی، کارگروه تخصصی مشترکی بین دو موسسه برای محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و تدوین سازوکار نرم‌افزاری در این خصوص تشکیل شود.

اسحاقی با اشاره به آمادگی موسسه رازی برای توسعه واکسن‌های نوین مانند mRNA تاکید کرد: با حمایت‌های مستمر، این همکاری‌ها به ارتقاء سلامت جامعه و پیشرفت صنعت واکسن کشور منجر می شود و محصولات تولید داخل بتوانند به صورت رسمی و با کیفیت به بازار‌های جهانی عرضه شوند.



رئیس انستیتو پاستور گفت: واکسن‌هایی از جمله هپاتیت B، کرونا کنژوگه (با API وارداتی)، هاری دامی، محلول‌های تزریقی، محیط‌های کشت تخصصی و حیوانات آزمایشگاهی مانند موش و خوکچه هندی در انستیتو پاستور در حال تحقیق و تولید است.

احسان مصطفوی با اشاره به افزایش تقاضا برای صادرات واکسن به کشور‌هایی مانند ونزوئلا و ترکیه، خواستار تسهیل اخذ مجوز‌های GMP بین‌المللی شد تا صادرات رسمی این محصولات انجام گیرد.