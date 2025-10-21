۴۶درصد از مراتع کهگیلویه و بویراحمد فقیر هستند
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت:۴۶درصد از وسعت ۴۹۰هزار هکتاری مراتع استان فقر پوششی گیاهی دارند.
محمد دانایی تاکید کرد: ۳۴درصد از مراتع کهگیلویه و بویراحمد دارای پوشش متوسط و ۲۰درصد از این عرصههای طبیعی پوشش خوب دارند.
معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: تشکیل و فعالیت انجمنهای صنفی مرتعداران برای پیگیری مشکلات مرتعداران امری ضروری است.
دانایی با بیان اینکه سطح مراتع استان ۵۱۹ هزار و ۲۳۷ هکتار است اضافه کرد: تعداد بهره برداران مراتع کهگیلویه و بویراحمد ۱۱ هزار و ۷۹۰ خانوار است که جلب مشارکت آنان برای حفظ عرصههای طبیعی ضرورت دارد.
وی عنوان کرد: اجرای اصولی طرحهای مرتعداری و نظارت و پایش آنان،بهرهبرداری اصولی از گیاهان دارویی ، رعایت زمان ورود و خروج دام در مرتع،استفاده از ظرفیتهای مرتع برای افزایش درآمد مرتعداران ، رعایت ظرفیت مراتع از مهمترین راهکارها برای حفاظت از مراتع و تغییر وضعیت پوشش گیاهی این عرصههای طبیعی در استان است.
وی تصریح کرد:مشارکت جوامع محلی برای حفاظت از مراتع در برابر آتش سوزی، اجرای طرحهای بیولوژیک از جمله بذر پاشی ، کپه کاری نهال کاری و طرحهای مدیریتی همچون قرق مراتع بهسازی چشمهها،پیشبینی طرحهای بیومکانیک مانند ایجاد بانکت ، ذخیره نزولات ، هلالی آبگیری در سطح مراتع ، آموزش مرتعداران و فرهنگ سازی به منظور حفاظت از مراتع از دیگر اقدامها برای بهبود وضعیت سرمایههای طبیعی استان است.
در این نشست اعضای انجمن مرتعداران استان، خشکسالی، کمبود علوفه، مشکل آب و نبود میدان عرضه دام را به عنوان مهمترین مشکلات خود مطرح کردند.
تشکیل انجمنهای صنفی مرتع داران در همه شهرستانهای استان، کانون انجمن صنفی مرتعداران و برگزاری دورههای آموزشی توانمندسازی از مصوبات این جلسه بود.