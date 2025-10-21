پخش زنده
سومین دورۀ جشنوارۀ نمایش عروسکی تلویزیونی کودک «عروسکخونه» اسامی کاندیداهای این دوره را معرفی کرد.
اختتامیه این جشنواره قرار است ۱۵ آبان در برج میلاد برگزار شود.
این اسامی به شرح زیر است:
۱- نمایشنامه: «لاکیتو»، «فهفه قد بلنده»، «قلموی شگفتانگیز»
۲- کارگردانی: «دوستان دریا»، «لاکیتو»، «فهفه قد بلنده»، «لولوی عجیب»
۳- عروسکگردانی: «خانۀ گلینباجی»، «دوستان دریا»، «قلموی شگفتانگیز»، «لاکیتو»، «هیولای سبز»
۴- صداپیشگی: «شاهزاده و لباس فرنگیش»، «دزد شادی»، «قلموی شگفتانگیز»، «خانۀ گلینباجی»، «لاکیتو»
۵- عروسکسازی: «دوستان دریا»، «لاکیتو»، «فهفه قد بلنده»، «قلموی شگفتانگیز»، «لولوی عجیب»
۶- صحنه و دکور: «دزد شادی»، «دوستان دریا»، «کچل تنبل و دیو پخمه»، «الاغ زورگو»، «هیولای سبز»
۷- موسیقی: «الاغ زورگو»، «فهفه قد بلنده»، «دوستان دریا»، «هیولای سبز»
۸- جایزۀ ویژۀ اقوام و ایران: «خرمابزی»، «شاهزاده و لباس فرنگیش»، «سرزمین مادری»
۹- جایزۀ ویژۀ مقاومت: «دوباره میسازمت وطن»، «راز ایل»، «دزد شادی»، «دوستان دریا»
۱۰- جایزۀ ویژۀ خلیج فارس: «سرزمین مادری»، «دوستان دریا»، «دزد شادی»
همچنین جوایز بخشهای «خلاقیت هنری»، «تهران دوستداشتنی»، بخش «بینالملل» و جوایز ویژۀ هیأت داوران نیز در مراسم اختتامیه ۱۵ آبان در برج میلاد اعلام خواهد شد.
جشنواره «عروسکخونه» با مشارکت پویش تهران دوست داشتنی و حوزه هنری برگزار شد.
هیأت داوران جشنواره ؛ محمد اعلمی، محمد لقمانیان، امیر مشهدی عباس، نازیلا نوریشاد، سیدمرتضی مشکات، مرتضی اسدی مرام و فاطمه سلجوقی هستند.