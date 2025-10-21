فرماندار شهرستان پلدشت گفت: برای اجرای آسفالت معابر روستا‌های نظرخان و ملاکندی بیش از ۳ میلیارد تومان هزینه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان پلدشت گفت: در یک ماه گذشته در بررسی مشکلات این دو روستا. عمده درخواست مردم آسفالت ریزی معابر روستا‌ها بود که با پیگیری فرمانداری آسفالت ریزی معابر روستا‌های نظر خان و ملاکندی آغاز شد.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: برای اجرای آسفالت ریزی این دو روستا ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه می‌شود تا ۲۵۰ نفر از اهالی این دو روستا در موقع بارندگی با مشکل مواجه نشوند

در شهرستان پلدشت، طرح هادی در ۳۷ روستا اجرا شده است که نشان از عزم جدی مسؤولان برای توسعه متوازن و عمران روستایی دارد.