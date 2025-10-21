استان همدان از نظر مکانیزاسیون و تولید ماشین آلات کشاورزی، استانی پیشرو در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، از ۶۰۰ هزار تولید تراکتور در کشور حدود ۳۴ هزار تراکتور در این استان و از ۲۰ هزار کمباین تولیدی در کشور حدود ۲ هزار کمباین در استان همدان تولید می‌شود.

۹۰ در صد ماشین آلات کشاورزی کشور در داخل تامین می‌شود و ارزآوری بیش از ۲۰۰ میلیون دلاری برای کشور دارد و این ارزآوری در استان همدان حدود ۱۰ میلیون دلار است.

یک کارخانه تولید ماشین آلات کشاورزی در همدان، یکی از ۵ شرکت تولیدی تجهیزات کشاورزی است که بیش از ۱۲۰ دستگاه متنوع کشاورزی همچون کمباین را تولید می‌کند.

باتلاش بیش از نیم قرنی این کارخانه و اشتغال برای بیش از ۱۲۰۰ نفر در ۳ مجموعه تولیدی اش توانسته است به کشور‌های آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، گرجستان، روسیه، قزاقستان، آفریقای جنوبی و عراق صادرات داشته باشد.

در این کارخانه علاوه براشتغال زایی برای افراد جویای کار؛ برای مددجویان زندانی و دانشجویان رشته مکانیزاسیون هم شغل ایجاد شده است.