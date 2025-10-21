مراسم اختتامیه دوره آموزشی توجیهی مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ و امور فرهنگی با حضور معاونان، مسئولان تبلیغ استان‌ها و شهرستان‌ها و رابطان مدارس امین در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،عضو مجلس خبرگان رهبری، در مراسم اختتامیه دوره آموزشی توجیهی مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ و امور فرهنگی در قم گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، حوزه‌های علمیه نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و نگاه تخصصی در عرصه تبلیغ و فرهنگ هستند و این گونه دوره‌ها زمینه هم‌افزایی و انتقال تجربه میان مدیران را فراهم می‌کند.

آیت الله عباس کعبی با اشاره اینکه دشمنی آمریکایی‌ها با نظام اسلامی تمامی ندارد گفت: در شرایطی که روز به روز این دشمنی بیشتر و مشهودتر می‌شود باید خود را تقویت کرده و نقشه‌های پلید آنها را شکست دهیم.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه که آمریکایی‌ها نتوانستند از طریق سخت افزار و جنگ نظامی اراده ملت ایران را شکست دهند و اکنون با یاس و نا امیدی و سستی میخواهند فضایی در کشور ایجاد کنند که مردم احساس نا امیدی کنند و به ملت اینگونه القا شود که کشور معطل مانده است.

حجت‌الاسلام حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه هم با اشاره به ضرورت توانمندسازی مسئولان تبلیغ و فرهنگی گفت: این دوره‌ها با هدف ارتقای سطح علمی، مهارتی و تحلیلی مسئولان تبلیغ برگزار می‌شود تا فعالیت‌های فرهنگی در استان‌ها و مدارس امین، متناسب با نیاز‌های روز و مخاطبان نسل جدید پیش برود.