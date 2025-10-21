به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده به ویژه پنجشنبه اول آبان تا شنبه ۳ آبان، جو نسبتا پایداری در بیشتر نقاط استان خوزستان مورد انتطار است؛ بنابراین پدیده غالب در این روز‌ها غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

وی افزود: امروز روند کاهش یک تا دو درجه‌ای دما در بیشتر نقاط استان خوزستان تداوم خواهد داشت. سپس تا اوایل هفته آینده روند افزایش تدریجی دما پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با ۳۷.۶ و ایذه با ۱۰.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۳۷.۱ و ۱۹.۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.