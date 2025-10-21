در راستای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و قرآنی مساجد، تجهیزات مورد نیاز بین تعدادی از کانون‌های فرهنگی و هنری فعال شهرستان کهگیلویه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدالکریم عبودی با اشاره به نقش مؤثر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در ارتقای سطح فرهنگی جامعه افزود: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به عنوان پایگاه‌های مردمی فرهنگ دینی، نقش مهمی در گسترش معارف اسلامی و جذب نسل جوان دارند و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت پشتیبانی از این نهادهای مردمی همواره تلاش خواهد کرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام سید عنایت‌الله محمدی‌دوست، مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان کهگیلویه، نیز گفت: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد با بهره‌گیری از ظرفیت جوانان متعهد و علاقه‌مند، در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری و قرآنی فعالیت می‌کنند و تلاش ما بر این است که این فعالیت‌ها با برنامه‌ریزی بهتر و انسجام بیشتر ادامه یابد.

وی افزود: هدف اصلی کانون‌ها، گسترش فرهنگ مسجد‌محوری و تقویت نقش مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و معنوی در جامعه است.