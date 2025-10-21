نائب قهرمان آسیا در رشته پارادو میدانی با اشاره به اهمیت مناسب سازی سالن‌های ورزشی ویژه توان یاب‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی گفت: افتخارم اهتزاز پرچم ایران و غرور ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سهرابی تبار با حضور در برنامه سیمای البرز، برنامه امروز البرز گفت: دو مقام آسیایی در رشته پارادو میدانی برای کشور کسب کرده‌ام و عضو ملی رشته پارادو میدانی در ماده کلاب هستم؛ هر ورزشکار توان یابی بسته به نوع معلولیت خود در یک رشته خاصی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت مسابقات جهانی پارادو میدانی در برنامه امروز البرز توضیح داد: مهر سال آتی بازی‌های آسیایی را در کشور هند داریم که این تلاش را در خودم می‌بینم تا مدال طلا را برای کشور کسب کنم.

سهرابی تبار با بیان اهمیت برپایی اردو‌های تمرین ویژه توان یاب‌های ورزشکار تصریح کرد: پنج سال است که به صورت حرفه‌ای فعالیت ورزشی می‌کنم. ورزش برای توان یاب‌ها کمی سخت به نظر می‌آید ولی روحیه والا و باور و انگیزه قهرمانی مسیر ورزشی را هموار می‌کند.