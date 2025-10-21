پخش زنده
امروز: -
در حاشیه چهل و هشتمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم محافل انس با قرآن در آموزش و پرورش استان و دانشگاه کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، محافل انس با قرآن یکی از برنامههای جنبی مسابقات سراسری قران کریم در سنندج است.
اولیا و مربیان و دانشگاهیان استان در جلسات قرآنی مشق معنویت کردند.
شهر مسجد و مناره این روزها میزبان بیش از ۳۰۰ نفراز نخبگان و سرآمدان قرآنی از ۳۱ استان کشور است.
کارگاه سبک زندگی قرآنی با حضور اساتید برجسته کشور از دیگر برنامههای چهل و هشتمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم در کردستان است.
شهر سنندج تا پنجم آبان ماه میزبان این رویداد بزرگ قرآنی است.