نمایشگاه آثار خوشنویسان انجمن خوشنویسان با عنوان «ایران من، ایران جان» در نگارخانه باران افتتاح شد.

افتتاح نمایشگاه خوشنویسی «ایران من، ایران جان» در یاسوج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، درخشان مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان نیز انتشار و پرداختن به آثار هنرمندان در حوزه حماسی و وطن دوستی را از اهداف و سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد وگفت: نظیر چنین نمایشگاهی در دیگر شهرستان‌های استان در روز‌های آینده برگزار می‌شود.

درخشان گفت: این نمایشگاه در راستای برنامه‌های سراسری انجمن خوشنویسان ایران که در سراسر کشور برگزار می‌شود، افتتاح می‌شود.

سیدعلی نقی کرامت با اشاره به اینکه این نمایشگاه تحت عنوان «ایران من، ایران جان» افتتاح شد، افزود: حدود ۶۰ اثر از ۴۰ هنرمند خوشنویس در این نماشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: این آثار به مدت یک هفته در معرض دید علاقه مندان به هنر خوشنویسی قرار می‌گیرد.