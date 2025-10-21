مستند «راز‌های زندگی جانوران» با روایتی علمی و تماشایی، به بررسی شیوه‌های هوشمندانه و خلاقانه حیوانات برای بقا می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستند «راز‌های زندگی جانوران» اثری جذاب و تماشایی است که به کشف دنیای حیرت‌انگیز حیوانات و مهارت‌های خارق‌العاده آنها در مواجهه با چالش‌های زندگی می‌پردازد.

در این مجموعه مستند، بینندگان شاهد صحنه‌هایی از زندگی جانوران در زیستگاه‌های مختلف خواهند بود و با هوش طبیعی، غریزه بقا و رفتار‌های شگفت‌انگیز گونه‌های گوناگون از ترک خانه و جست‌وجوی سرپناه جدید گرفته تا انتخاب جفت و سازگاری با طبیعت آشنا می‌شوند.

این مستند سه‌شنبه ۲۹ مهر ساعت ۲۳ از شبکه مستند سیما پخش و روز بعد ساعت ۱۴ بازپخش می‌شود.