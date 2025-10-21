پخش زنده
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی و بانکها برای رفع موانع تسهیلات جوانی جمعیت طی دو هفته آینده برگزار میشود.
علیرضا رحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: پیرو نامه ارسالی به سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات سه بانک، با پیگیریهای مستمر کمیسیون فرهنگی مجلس، مقرر شد جلسهای با حضور مدیران عامل تمامی بانکها، مدیرعامل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون فرهنگی در محل این کمیسیون برگزار شود.
وی افزود: هدف از این جلسه، بررسی دقیق تکالیف قانونی بانکها، شناسایی مشکلات موجود در زمینه تامین منابع و یافتن راهکارهایی برای تسهیل این فرآیند است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: جوانان علاوه بر محیط دانشگاه، در قالب ورزش و فدراسیونهای ورزشی فعالیت میکنند. این امر، نقش فرابخشی وزارت ورزش و جوانان را پررنگتر میکند و ما باید از این ظرفیت ارزشمند به نحو احسن استفاده کنیم.
رحیمی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد که بسیاری از قهرمانان ملیپوش ما با یکدیگر ازدواج کرده و صاحب فرزند شدهاند. این پدیده میتواند به عنوان یک الگو برای جوانان مطرح شود و زمینه را برای تداوم و اصلاح نسل ورزشی کشور فراهم میآورد.