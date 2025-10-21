معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت در اردستان گفت: ۳۵ میلیارد تومان برای توسعه بهداشت و درمان برای این شهرستان اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دکتر طاهر موهبتی در بازدید میدانی از مراکز درمانی اردستان همراه با هیات کارشناسی از نزدیک در جریان وضعیت زیرساخت‌های سلامت شهرستان اردستان از جمله بیمارستان شهید دکتر بهشتی، بخش در حال ساخت‌ام‌آرآی (MRI) و شبکه بهداشت و درمان اردستان قرار گرفت.

وی گفت: رسیدگی به چالش‌های زیرساختی از جمله جایگاه دو فیدره شدن برق بیمارستان برای افزایش پایداری سیستم و گفت‌وگوی مستقیم با مسئولان، کادر درمان و بیماران برای شنیدن دغدغه‌ها و بررسی نیاز‌های موجود در دستور کار قرار گرفت.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت تجهیز بیمارستان و تأمین نیاز‌های اولیه آن و شتاب‌بخشی به طرح‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت در شهرستان تاکید کرد و گفت: در این زمینه ۳۵ میلیارد تومان برای توسعه بهداشت و درمان اردستان اختصاص داده شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه یک دستگاه آمبولانس به ارزش ۱۳ میلیارد تومان نیز برای بهداشت و درمان اردستان اختصاص داده شد، تاکیدکرد: همچنین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تعمیر و بهسازی ناوگان آمبولانس اورژانس اردستان اختصاص داده شد.

موهبتی آمار تخت‌های فرسوده بیمارستانی را در کشور بیش از ۵۰ هزار تخت بیان و تاکید کرد: برای نوسازی این تعداد تخت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.