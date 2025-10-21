به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مشمولان غیر غایب دیپلم خرداد و شهریورماه ۱۴۰۳ پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ورودی مهر ماه ۱۴۰۴، تا پایان مهرماه سال جاری فرصت دارند تا از صدور معافیت تحصیلی خود اطمینان یابند در غیر این صورت باید وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.

مشمولانی که با شرکت در آزمون سراسری، موفق به پذیرش در نیمسال دوم ۱۴۰۴ (بهمن ماه) شده‌اند و این موضوع در اعلام نتایج قطعی سازمان سنجش قید شده باشد، می‌توانند از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری از طریق سامانه سخا برای ثبت معافیت تحصیلی اقدام کنند واز تاریخ بهمن ماه ۱۴۰۴ شروع به تحصیل کنند.

تسهیلات فوق شامل پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور برای ورودی‌های بهمن ماه ۱۴۰۴ نمی‌شود و باید حداکثر تا پایان مهرماه امسال وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند و در موعد مقرر به خدمت سربازی اعزام ودر صورت قبولی در مقطع کارشناسی و بالاتر می‌توانند در بهمن ماه امسال برای شروع به تحصیل با احراز شرایط قانونی مجوز ترخیص از خدمت و معافیت تحصیلی دریافت کنند.