به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، نجف نیا با حضور در شبکه سیما البرز، برنامه امروز البرز گفت: یکی از مسائل کشور تغییر کاربردی زمین از کشاورزی به مسکونی، یا برعکس همچنین زمین خواری که از جمله مصادیق جرم است.

وی با اشاره به اهمیت بهره برداری از فن آوری واحد در برنامه زنده سیمای البرز توضیح داد: سیستم حاکمیت با استفاده از فناوری‌های نوین، برای اینکه مجوز قانونی در اختیار افراد قرار دهد، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را طرح ریزی کرد.

نجف نیا با حضور در شبکه سیما تصریح کرد: روند اداری شفاف ذی مدخل به صورت هوشمند در قالب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شکل گرفت. این اقدام بستری را فراهم می‌کند که طی آن از خطا‌ها و گرفتاری‌های اداری برای شهروندان می‌کاهد این سامانه مانع تغییر کاربری زمین است چرا که از تصاویر ماهواره‌ای نظارت لازم به عمل می‌آید؛ دومین ویژه جلوگیری از جعل و تبانی در این سامانه است. همچنین کاهش حضوری مردم و افزایش اعتماد عمومی مردم به نظام اداری را به همراه دارد.

نجف نیا به مجری سیمای البرز خاطرنشان کرد: شهروندان با گوشی همراه برای ورود به این سامانه می‌توانند به آدرس

zamin.gov.ir وارد شوند و مراحل ثبت نام را انجام دهند.