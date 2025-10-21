پخش زنده
مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی برای تنظیم بازار استان صادر شد و واردکنندگان میتوانند از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در بازار داخلی انجام میشود ضمن اینکه نظارت دقیق بر فرآیند توزیع نیز در دستور کار است.
مجید جعفری افزود: پس از ورود برنج به کشور، این محمولهها در اختیار اداره کل غله استانها قرار خواهد گرفت و فرآیند پخش به صورت نظارت شده انجام میشود تا از هرگونه سوءاستفاده و واسطهگری غیرمجاز در بازار جلوگیری شود.
وی گفت: همچنین نهادههای دامی ثبت شده و مورد نیاز دامداران استان تأمین شده است و تا ۱۰ روز آینده، این نهادههای کافی در اختیار دامداران استان قرار خواهد گرفت تا دغدغه تأمین خوراک دام آنها مرتفع شود.