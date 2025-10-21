پخش زنده
حجت الاسلام والمسلمین علی فرجی برحق بر ترویج ورزش در میان اقشار مختلف جامعه برای ایجاد نشاط، سلامتی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرایم نقش مهی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت الاسلام فرجی برحق در ادامه دیدار با اصناف و اقشار مختلف استان زنجان در دیدار صمیمی با روسای هیئتهای ورزشی استان زنجان باگرامی داشت هفته تربیت بدنی و تشکر از حضور روسای هیئتهای ورزشی در دادگستری استان زنجان گفت: همکاری و همفکری روسای هیئتهای ورزشی با دادگستری استان با هدف ترویج و توسعه ورزش در استان، امری ضروری است.
وی گفت: در ابتدای این همکاری تشکیل ادامه دار جلسات و کارگروههای تخصصی با حضور کارشناسان ورزشی و روسای هیئتهای ورزشی برای بررسی مشکلات و موانع مورد اهتمام قرار گیرد.
رییس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان در خصوص اجابت روسای هیاتهای ورزشی از دادگستری استان برای حضور در جمع جامعه ورزشی بیان کرد:دادگستری استان برای حضور در اماکن ورزشی و در جمع مربیان و ورزشکاران را در راستای بیان مسائل حقوقی در حوزه ورزش استقبال میکند
فرجی برحق اظهار کرد: حضور کارشناسان مسائل حقوقی در میان جامعه ورزشی و بیان قوانین و مقررات از بروز مشکلات و آسیبهای اجتماعی و جرایم پیشگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت ورزش استان مرهون همت مسئولان امر ورزش و تلاش هیئتهای ورزشی است گفت: در همین راستا حرکت برنامهمحور برای تحقق اهداف، ضرورت است.
وی افزود: ورزش استان زنجان در بخش انفراد دارای عناوین خوبی در مسابقات کشوری و بین المللی داردکه سایر هیاتهای ورزشی نیز برای این امر تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان ایجاد امید، نشاط و سلامتی در جامعه با توجه به امر ورزش را در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و جرایم امری ضروری بیان کرد و گفت: در این راستا نیازمند همت مسئولان و متولیان امر ورزش میباشد.
حجت الاسلام فرجی برحق بر ترویج ورزش در بین جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف جامعه برای ایجاد نشاط، شادابی، سلامتی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرایم تاکید کرد.
درابتدای این نشست و جلسه صمیمی روسای هیئتهای ورزشی استان با تقدیر از این حرکت و اقدام ارزشمند رئیس کل دادگستری استان برای دیدار با روسای هیاتهای ورزشی از رئیس کل دادگستری استان زنجان بر حمایت از ورزش و توسعه ورزش در استان و تلاش و پیگیری برای حل مشکلات و موانع توسعه ورزش تاکید کردند.