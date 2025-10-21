خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام ؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه، در سفر یک روزه خود به استان ایلام و در دیدار با اقشار مختلف مردم در دانشگاه ایلام، راهبرد اصلی قوه قضائیه را قاطعیت توأم با رعایت اخلاق اسلامی و رأفت دانست و گفت: در برخی موارد باید با رأفت و هدایت عمل کرد و در مواردی نیز با قاطعیت برخورد نمود؛ اما در همه حال، اخلاق اسلامی باید رعایت شود. به گزارش؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه، در سفر یک روزه خود به استان ایلام و در دیدار با اقشار مختلف مردم در دانشگاه ایلام، راهبرد اصلی قوه قضائیه را قاطعیت توأم با رعایت اخلاق اسلامی و رأفت دانست و گفت: در برخی موارد باید با رأفت و هدایت عمل کرد و در مواردی نیز با قاطعیت برخورد نمود؛ اما در همه حال، اخلاق اسلامی باید رعایت شود.

رئیس دستگاه قضا با قدردانی از همدلی مسئولان استان ایلام، افزود: همدلی و همراهی مردم و مسئولان، نقش مهمی در توسعه همه جانبه و رفع موانع دارد.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در استان ایلام و سایر نقاط کشور ناشی از اقدامات دشمنان است، مقابله با آن را وظیفه‌ای ملی دانست.



رئیس قوه قضائیه ترویج برخی از ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی، از جمله طلاق، کاهش ازدواج و فرزندآوری و اعتیاد به مواد مخدر را از حربه‌های دشمنان برای ضربه زدن به ایران اسلامی دانست و یادآور شد: باید با برنامه ریزی دقیق تمهیدات لازم برای مقابله با این آسیب‌ها و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان اتخاذ گردد.



حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ظرفیت‌های عظیم نفت، گاز و گردشگری استان ایلام تصریح کرد: این ظرفیت‌ها هنوز به‌طور کامل به فعلیت نرسیده است و لازم است برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و رفع موانع موجود، همه دستگاه‌ها پای‌کار بیایند.



نرخ بالای تورم در استان ایلام یکی دیگر از مواردی بود که رئیس دستگاه قضا در جمع اقشار مختلف استان ایلام به آن پرداخت و با انتقاد از وضعیت گرانی‌ها در استان ایلام خواستار تلاش برای مهار تورم و نظارت بر بازار شد.



محسنی اژه‌ای در پایان تاکید کرد: هر اقدامی که برای حل مشکلات مردم ایلام لازم باشد، توسط دادگستری استان با جدیت دنبال خواهد شد.