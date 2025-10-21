رئیس قوه قضائیه در دیدار با اقشار مختلف مردم ایلام؛
قاطعیت همراه با رأفت راهبر اصلی قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه گفت: راهبرد قوه قضائیه، قاطعیت همراه با اخلاق و رأفت اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجتالاسلاموالمسلمین «غلامحسین محسنی اژهای» رئیس قوه قضائیه، در سفر یک روزه خود به استان ایلام و در دیدار با اقشار مختلف مردم در دانشگاه ایلام، راهبرد اصلی قوه قضاییه را قاطعیت توأم با رعایت اخلاق اسلامی و رأفت دانست و گفت: در برخی موارد باید با رأفت و هدایت عمل کرد و در مواردی نیز با قاطعیت برخورد نمود؛ اما در همه حال، اخلاق اسلامی باید رعایت شود.
رئیس دستگاه قضا با قدردانی از همدلی مسئولان استان ایلام، افزود: همدلی و همراهی مردم و مسئولان، نقش مهمی در توسعه همه جانبه و رفع موانع دارد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در استان ایلام و سایر نقاط کشور ناشی از اقدامات دشمنان است، مقابله با آن را وظیفهای ملی دانست.
رئیس قوه قضائیه ترویج برخی از ناهنجاریها و معضلات اجتماعی، از جمله طلاق، کاهش ازدواج و فرزندآوری و اعتیاد به مواد مخدر را از حربههای دشمنان برای ضربه زدن به ایران اسلامی دانست و یادآور شد: باید با برنامه ریزی دقیق تمهیدات لازم برای مقابله با این آسیبها و خنثی کردن توطئههای دشمنان اتخاذ گردد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به ظرفیتهای عظیم نفت، گاز و گردشگری استان ایلام تصریح کرد: این ظرفیتها هنوز بهطور کامل به فعلیت نرسیده است و لازم است برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و رفع موانع موجود، همه دستگاهها پایکار بیایند.
نرخ بالای تورم در استان ایلام یکی دیگر از مواردی بود که رئیس دستگاه قضا در جمع اقشار مختلف استان ایلام به آن پرداخت و با انتقاد از وضعیت گرانیها در استان ایلام خواستار تلاش برای مهار تورم و نظارت بر بازار شد.
محسنی اژهای در پایان تاکید کرد: هر اقدامی که برای حل مشکلات مردم ایلام لازم باشد، توسط دادگستری استان با جدیت دنبال خواهد شد.
حجتالاسلاموالمسلمین «اله نور کریمیتبار» نماینده ولیفقیه و امامجمعه استان ایلام، نیز در این دیدار با اشاره به نقش مردم ایلام در آغاز جنگ تحمیلی گفت: مردم این استان با فرماندهی آیتالله حیدری در روزهای نخست جنگ در برابر دشمن ایستادند تا زمانی که نیروهای مسلح به منطقه رسیدند، در روزهای پایانی جنگ نیز، هنگامی که ایلام در محاصره قرار داشت، مردم بار دیگر با رشادت به کمک نیروهای مسلح شتافتند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در ادامه افزود: ایلام دارای ظرفیتهای فراوانی در حوزههای نفت و گاز، گردشگری، کشاورزی، منابع طبیعی و گیاهان دارویی است و مرز ۴۳۰ کیلومتری با کشور عراق فرصت مهمی برای توسعه تجارت و اشتغال محسوب میشود، لازم است این ظرفیتها توسط مسئولان بهدرستی شناسایی و بالفعل شوند تا زمینه اشتغال پایدار در استان فراهم شود.
حجتالاسلاموالمسلمین کریمیتبار همچنین با قدردانی از اجرای سند تحول قضائی بیان کرد: این سند گامی ارزشمند در ارتقای نظام قضایی کشور است.
وی از تلاشهای رئیسکل دادگستری استان ایلام در خدمت به مردم نیز تقدیر کرد و افزود: عملکرد مسئولان قضائی استان در حل مسائل و رسیدگی به مشکلات مردم قابل تحسین است.
وی همچنین بر لزوم برخورد جدی با گرانفروشی، کمفروشی، کلاهبرداریهای رایانهای، تخریب محیطزیست و دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان تأکید کرد و خواستار توجه ویژه قوه قضائیه به این موارد شد.