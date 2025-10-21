پخش زنده
جشنواره و نمایشگاه خانواده و ورزش با هدف ترویج نشاط اجتماعی و سبک زندگی سالم در دهکده المپیک کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جشنواره و نمایشگاه خانواده و ورزش با عنوان کیش، دوستدار سلامت و ورزش از ۲۷ مهر به میزبانی دهکده ورزشی المپیک در زمین چمن مصنوعی فوتبال در حال برگزاری است و تا اول آبان برپاست.
بازدیدکنندگان جشنواره می توانند در رشتههای تنیس، فوتبال، بدمینتون، تنیس روی میز، دو، طنابکشی، پنالتی، بسکتبال، دارت و فوتبالدستی دقایقی بایکدیگر رقابت کنند.
خانواده ها می توانند در حاشیه این رویداد فرهنگی، ورزشی از نمایشگاه غذای خانگی سالم و صنایعدستی بانوان کیش نیز دیدن کنند.
جشنواره و نمایشگاه خانواده و ورزش با عنوان کیش تا اول آبان، هر روز از ساعت ۱۸ پذیرای علاقهمندان است.